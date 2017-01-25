Брандт летом может сменить "Байер" на "Ливерпуль"

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт в летнее трансферное окно может перебраться в Англию. Как сообщает Sky Sports, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет видеть в своей команде 20-летнего немца, который имеет контракт с леверкузенцами до 2019 года. В нынешнем соглашении хавбека с "Байером" прописана сумма отступных в размере 10,7 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне Брандт сыграл в 23 матчах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Также, по сообщениям немецкой прессы, интерес к Брандту проявляют "Манчестер Сити", "Милан" и "Ювентус".