"Боруссия" заменит Дембеле на Малколма

Дортмундская "Боруссия" нашла замену ушедшему в "Барселону" Усману Дембеле. Как сообщает RMC, немецкий клуб хочет подписать 20-летнего форварда "Бордо" Малколма. За бразильца "Боруссия" готова заплатить более 50 миллионов евро.

Ранее Малколмом интересовался "Вольфсбург", но "Бордо" отказался его продавать за 35 миллионов евро.