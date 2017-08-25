"Боруссия" заменит Дембеле на Малколма

Дортмундская "Боруссия" нашла замену ушедшему в "Барселону" Усману Дембеле. Как сообщает RMC, немецкий клуб хочет подписать 20-летнего форварда "Бордо" Малколма. За бразильца "Боруссия" готова заплатить более 50 миллионов евро.
Ранее Малколмом интересовался "Вольфсбург", но "Бордо" отказался его продавать за 35 миллионов евро.
ZohanDvir
суммы жесть стали. игрок талантливый, но ничего еще не показал - 50 лямов. чуть показал - 105+45 бонусами...
21:02
Makedonsky
авось кокоша при манчини сезон норм отыграет, и его лямов за 50 кто купит
21:02
Makedonsky
да, понеслось... 50 лямов за ноунейма
21:01
Marten
очень хорошая замена
20:50