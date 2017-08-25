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20:36 | Футбол — Трансферы

"Боруссия" заменит Дембеле на Малколма

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Дортмундская "Боруссия" нашла замену ушедшему в "Барселону" Усману Дембеле. Как сообщает RMC, немецкий клуб хочет подписать 20-летнего форварда "Бордо" Малколма. За бразильца "Боруссия" готова заплатить более 50 миллионов евро.

Ранее Малколмом интересовался "Вольфсбург", но "Бордо" отказался его продавать за 35 миллионов евро.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ZohanDvir

суммы жесть стали. игрок талантливый, но ничего еще не показал - 50 лямов. чуть показал - 105+45 бонусами...

21:02

Makedonsky

авось кокоша при манчини сезон норм отыграет, и его лямов за 50 кто купит

21:02

Makedonsky

да, понеслось... 50 лямов за ноунейма

21:01

Marten

очень хорошая замена

20:50