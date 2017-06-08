"Боруссия" продаст Дембеле "Барселоне" за 90 миллионов евро

"Барселона" ведет переговоры с дортмундской "Боруссией" по трансферу вингера Усмана Дембеле. Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий клуб готов расстаться с 20-летним французом за 90 миллионов евро. Сам игрок хотел бы попробовать свои силы в Испании.

Примечателен тот факт, что свой первый профессиональный контракт футболист подписал лишь полтора года назад, а прошлым летом "Боруссия" приобрела игрока у "Ренна" за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дембеле сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 21 голевую передачу.