"Боруссия" подтвердила трансфер 17-летнего Исака

Дортмундская "Боруссия" на своем сайте подтвердила трансфер шведского форварда АИК Александера Исака. В новой команде 17-летний футболист будет играть под 14-м номером. Ранее сообщалось, что в Исаке заинтересован "Реал" и предлагал за игрока 10 миллионов евро.

– Исак – талант высокого калибра, за которым охотились многие европейские топ-клубы, – цитирует сайт "Боруссии" спортивного директора команды Михаэля Цорка. – Мы очень рады, что он выбрал именно наш клуб. Мы все уверены, что его покупка очень перспективна для "Боруссии".

Исак является воспитанником АИК. В феврале 2016 года он дебютировал в составе команды, а в апреле забил дебютный мяч в возрасте 16 лет 199 дней. Тем самым форвард стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Швеции. На счету Исака 13 голов в 29 матчах за команду, а также один мяч в двух играх за сборную.