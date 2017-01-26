"Боруссия" объявила о переходе Рамоса в "Гранаду", а летом - в Китай

Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила о том, что нападающий Адриан Рамос до конца сезона будет выступать за "Гранаду", а летом перейдет в китайский "Чунцин Лифань". 31-летний колумбиец с 2014 года выступал за желто-черных, забив 21 гол и сделав 11 голевых передач в 97 матчах.

- Адриан Рамос в прошлом году получил выгодное предложение из Китая, - отметил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк. - Когда он подошел ко мне этой зимой вновь с просьбой покинуть клуб и переехать в Китай, то мы решили удовлетворить его просьбу, так как это чрезвычайно выгодный шаг для игрока, который недавно отпраздновал свой 31-й день рождения.