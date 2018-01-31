"Боруссия" объявила о переходе Обамеянга в "Арсенал"

Дортмундская "Боруссия" на своем сайте объявила о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в "Арсенале". Подробности сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке форварда за 63 миллиона евро. Отметим, что период дозаявок в Англии закрывается 31 января в 23.00 по местному времени.

В этом сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделал три результативные передачи. Всего на счету 28-летнего габонца 213 игр за "шмелей", в которых он отличился 141 раз.