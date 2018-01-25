"Боруссия" может выйти из переговоров с "Арсеналом" по продаже Обамеянга

Дортмундская "Боруссия" может завершить переговоры с "Арсеналом" по трансферу форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Kicker. Немецкий клуб недоволен тем, что "канониры" пытаются сбить цену на 28-летнего форварда и собираются выйти из переговоров.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" готова расстаться с игроком за 70 миллионов евро, при том, что он был отчислен от тренировок и не играет за основной состав. "Арсенал" предлагает за Обамеянга 50 миллионов, на что получил отказ.

В этом сезоне габонец провел 15 матчей в чемпионате Германии и забил 13 мячей. За "Боруссию" он выступает с 2013 года, на его счету 212 матчей за клуб и 141 гол.