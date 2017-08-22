"Боруссия" Д отказалась продавать Дембеле в "Барселону" за 130 миллионов евро

Руководство "Барселоны" предложило за полузащитника дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле 130 миллионов евро, утверждает Sky Germany. Тем не менее, немецкий клуб ответил отказом, поскольку рассчитывает выручить больше от продажи француза.

Ранее сообщалось, что "шмели" поставили ультиматум "Барселоне" о трансфере Дембеле. "Боруссия" дала сине-гранатовым время до 27 августа на осуществление трансфера при полном соблюдении требований дортмундцев.

10 августа форвард решил бойкотировать тренировки "шмелей" из-за того, что клуб отказывался продавать его каталонцам. После этого Дембеле был отстранен от работы с командой.