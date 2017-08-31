"Боруссия" Д объявила о подписании 17-летнего хавбека "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Джейдон Санчо перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщает клубная пресс-служба. 17-летний игрок будет выступать под номером 7.
В прошлом сезоне англичанин сыграл в 33 играх за молодежную команду "горожан" во всех турнирах, забил 20 мячей и семь раз ассистировав партнерам.
🤝 Der BVB verpflichtet Toptalent Jadon #Sancho (17) von @ManCity! // Borussia Dortmund sign Jadon Sancho from Manchester City! pic.twitter.com/sQdseX0ulO– Borussia Dortmund (@BVB) 31 августа 2017 г.