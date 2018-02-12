Борис Рапопорт: "В переходе Набиуллина нет острой необходимости, Терентьев не слабее"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" высказался по поводу возможного перехода защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина в питерский клуб. Сине-бело-голубые конкурируют со "Спартаком" на право приобрести 22-летнего защитника.

– В переходе Набиуллина нет острой необходимости. Он давно играет в Казани, все его знают, а у нас же стоят задача играть в Лиге чемпионов. Эльмир в прошлом сезоне, откровенно говоря, не проявил себя в составе "Рубина", – убежден Рапопорт. – Хочу напомнить, как "Зенит" взял Ибрагима Цаллагова. Он много лет играл в "Крыльях", ни за что особенно не боролся. Чем это все закончилось? Он и в "Динамо" играет немного.

Понимаю интерес "Спартака" к Набиуллину, у них есть травмы у защитников. По поводу "Зенита" могу сказать, что Эльмир на сегодня не сможет выступить сильнее того же Дениса Терентьева. Понятно, что у Юрия Жиркова возраст солидный уже, но Терентьев здорово играл в "Ростове", он не слабее Набиуллина. (Игорь НОВИКОВ)