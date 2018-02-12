Борис Рапопорт: "Насри идет с ярмарки, зачем "Зениту" брать отыгранных футболистов?"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал "СЭ" информацию об интересе сине-бело-голубых к французскому полузащитнику Самиру Насри.

– В каком Насри сейчас состоянии? Это большой вопрос, – считает Рапопорт. – Мне кажется, что этот игрок идет уже с ярмарки. Вряд ли он вернется на свой уровень, хотя так же можно было говорить и про Бранислава Ивановича, что он потерял место в составе "Челси". Но приход Ивановича оказался очень удачным трансфером времени Мирчи Луческу.

Насри – классный игрок, конечно, но свои лучшие годы он, наверняка, отыграл. В "Зените" огромное количество атакующих игроков, я даже не могу представить, вместо кого он сможет выйти и играть. Одна фамилия не играет, играет живой человек. Если только взять Насри бесплатно, но и в таком случае нужно понимать, что бесплатно – только сыр в мышеловке. У него есть агенты и предпочтения по зарплате – это тоже деньги.

Насри времен "Арсенала" был хорошо, но его время прошло. Зачем "Зениту" брать отыгранных футболистов? Если мы будем затыкать дырки покупками – путь в никуда. Хотя я и дырок-то сейчас в составе "Зенита" не вижу. Нужно воспитывать своих ребят, надо давать им шанс. Чтобы не получалось так, как было в последние годы – взять игроков на один сборы, на вторые, а потом убрать в запас, чтобы футболист на некоторое время пропал. За последние 10 лет такое количество игроков проходило, и никто не задерживался в "Зените". (Игорь НОВИКОВ)