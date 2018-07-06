Борис Игнатьев: "Переход в "Локомотив" - шаг вперед для Смолова"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что нападающий Федор Смолов может перейти из "Краснодара" в "Локомотив".

- Есть смысл менять "Краснодар" на "Локомотив"?

- "Локомотив" будет играть в ЛЧ на групповой стадии, а у каждого футболиста есть мечта выступить в сборной и в лучшем турнире Старого света. "Локомотив" - перспективный проект, это не звезда сегодняшнего дня, это на долгие годы, результаты могут быть хуже, лучше, но стабильность присутствует во всем. У Смолова есть возможность показать себя в ЛЧ, а, главное, - он, наверное, ощущает себя человеком, который будет играть в основном составе.

- Переход в "Локо" будет шагом вперед?

- Думаю, да. Для любого футболиста пребывание в командах такого уровня это шаг вперед. "Краснодар" - серьезный клуб с большими амбициями, но в Москве форвард точно будет играть в ЛЧ.

- Неудачно пока складывающийся для него ЧМ ставит крест на переход в Европу?

- Не думаю, что крест. В футболе надо сделать один добротный шаг. И мы видели, что Федор делал уверенные шаги в футболе. Совсем необязательно, что мнение о нем сложится по ЧМ. Конечно, если бы он здесь хорошо сыграл, купцов с футбольного рынка было бы больше. Пройдет время, и он покажет во всей красе свою игру, и опять люди заговорят о нем, как о достойном кандидате. (Арман МКРТЧЯН)

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