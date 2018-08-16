"Бордо" продал Лаборда в "Монпелье" и отдал Байса в аренду "Кану"

Нападающий "Бордо" Гаэтан Лаборд перешел в "Монпелье", сообщает официальный сайт клуба. Еще один игрок команды защитник Поль Байс отправился в годичную аренду в "Кан".

По информации Transfermarkt, "Монпелье" заплатил за футболиста 24-летнего футболиста три миллиона евро. В текущем сезоне он успел провести за "Бордо" четыре матча и забить два мяча.

30-летний Байс в нынешнем сезоне сыграл в одном матче. У "Кана" не будет опции выкупа контракта.