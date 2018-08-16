18:44 | Футбол — Трансферы

"Бордо" продал Лаборда в "Монпелье" и отдал Байса в аренду "Кану"


Нападающий "Бордо" Гаэтан Лаборд перешел в "Монпелье", сообщает официальный сайт клуба. Еще один игрок команды защитник Поль Байс отправился в годичную аренду в "Кан".

По информации Transfermarkt, "Монпелье" заплатил за футболиста 24-летнего футболиста три миллиона евро. В текущем сезоне он успел провести за "Бордо" четыре матча и забить два мяча.

30-летний Байс в нынешнем сезоне сыграл в одном матче. У "Кана" не будет опции выкупа контракта.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/

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