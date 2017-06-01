"Бордо" поборется с "Ливерпулем" за Клиши

"Бордо" начал переговоры с защитником "Манчестер Сити" Гаэлем Клиши, который вскоре станет свободным агентом. Как сообщает France Football, агент 31-летнего француза предлагал услуги своего клиента "ПСЖ", но получил отказ, поэтому жирондинцы являются единственным французским клубом, ведущим переговоры с Клиши. 1 июля у игрока заканчивается срок действия контракта с английским клубом.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Клиши со стороны "Ливерпуля".

В минувшем сезоне Клиши сыграл в 39 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами.