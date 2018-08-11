"Бордо" объявил о подписании нападающего. Фото

"Бордо" объявил о подписании контракта с нападающим Джимми Брианом. 33-летний француз, выступавший ранее за "Генгам", поставил подпись под двухлетним контрактом. За жирондинцев он будет выступать под номером 7.

Стоит отметить, что этим летом форвард был близок к переходу в "Монреаль Импэкт". Клубы даже согласовали переход, но в последний момент канадская команда отказалась от игрока из-за его финансовых запросов.

Напомним, в пятницу появилась информация, что "Бордо" хочет арендовать у "Зенита" Артема Дзюбу.