Бонуччи перейдет зимой в "Реал"?

"Реал" собирается в зимнее трансферное окно совершить громкий трансфер, подписав защитника "Милана" Леонардо Бонуччи. Как утверждает OKDiario, миланский клуб сам постарается убедить 30-летнего итальянца принять предложение мадридцев, чтобы у клуба не было проблем с финансовым фэйр-плей.

Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро, которые "Милан" заплатил "Ювентусу" прошлым летом.

В текущем сезоне Бонуччи сыграл в 18 матчах во всех турнирах, а также отметился 1 голевой передачей. Также на его счету автогол во вчерашнем матче Лиги Европы против "Аустрии".