Бонуччи может продолжить карьеру в "ПСЖ"

Агент капитана "Милана" Леонардо Бонуччи встречался с представителями "ПСЖ", однако сам футболист не уверен, что хочет уезжать, сообщает Football Italia. Бонуччи перешел в "Милан" из "Ювентуса" прошлым летом, сразу получил капитанскую повязку и стал самым высокооплачиваемым игроком . В то же время он является наиболее активом миланского клуба, испытывающего финансовые трудности и исключенного из Лиги Европы за нарушение правила финансового fair play. Впрочем, договоренность между клубами также пока не достигнута.

Ранее сообщалось, что на Бонуччи претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".

"ПСЖ" ранее подписал двухлетний контракт с бывшим вратарем "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.