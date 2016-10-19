17:03 | ФУТБОЛ — Трансферы

Бонуччи хотел перейти к Гвардьоле в "Манчестер Сити"

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Испонительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано сообщил, что летом вел переговоры о трансфере защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. По его словам, сам игрок выявил желание перейти в состав "горожан" после того, как главный тренер команды Хосеп Гвардьола назвал его "одним из любимых футболистов".

- Есть много футболистов, которые хотят играть под руководством Гвардьолы, - приводит Football Italia слова Сориано. - Бонуччи хотел играть в "Манчестер Сити". Я позвонил спортивному директору "Ювентуса" по этому поводу, но тот сказал, что клуб не собирается продавать Бонуччи. На этом все закончилось.

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