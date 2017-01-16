18:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

Боли переходит из "Анжи" в "Аль-Айн"

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Нападающий "Анжи" Янник Боли продолжит карьеру в "Аль-Айне" из ОАЭ, сообщает официальный твиттер клуба. Он проходит медобследование, в ближайшее время состоится его презентация. В текущем сезоне Боли провел 11 матчей и забил 2 гола в премьер-лиге. В декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов в связи со сменой "вектора развития".

Ранее сообщалось об интересе к Боли со стороны ЦСКА.

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