Боли переходит из "Анжи" в "Аль-Айн"

Нападающий "Анжи" Янник Боли продолжит карьеру в "Аль-Айне" из ОАЭ, сообщает официальный твиттер клуба. Он проходит медобследование, в ближайшее время состоится его презентация. В текущем сезоне Боли провел 11 матчей и забил 2 гола в премьер-лиге. В декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов в связи со сменой "вектора развития".

Ранее сообщалось об интересе к Боли со стороны ЦСКА.