Болельщики "Гремиу" хотят предотвратить переход Луана в "Спартак"

Болельщики "Гремиу" разочарованы тем, что нападающий Луан в скором времени может перейти в "Спартак". Поклонники собираются прибыть в аэропорт в Порту-Алегри и взять футболиста в кольцо, чтобы тот не смог улететь в Россию.

Болельщики бразильского клуба создали в Фейсбуке группу, в которой сообщается о намерении помешать Луану перейти в "Спартак". Нападающий должен отправиться в Москву для подписания контракта с красно-белыми в пятницу, 11 августа. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Луан едет в "Спартак". Live!