"Бока Хуниорс" презентовала Карлоса Тевеса

"Бока Хуниорс" презентовала двух новичков команды - 28-летнего защитника Эммануэля Маса и 33-летнего форварда Карлоса Тевеса. Мас будет выступать под номером 3, а Тевес - под любимым 32-м.

Тевес - воспитанник "Бока Хуниорс", в ней он начал профессиональную карьеру в 2001 году, а в 2005-м перешел в "Коринтианс". Впоследствии в его карьере были "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", а в 2015-м он вернулся в "Боку". В декабре 2016-го аргентинец перешел в "Шанхай Шэньхуа", став самым высокооплачиваемым футболистом мира на тот момент. За китайский клуб в сезоне-2017 он провел 20 матчей и забил 4 мяча. В январе Тевес расторг контракт с шанхайцами и снова вернулся в родную команду.