Бывший нападающий "Амкара" Дарко Бодул стал игроком "Енисея", информирует официальный сайт красноярского клуба. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на два года.
С 2016 по 2018 год Бодул был игроком "Амкара". В минувшем сезоне он провел 28 матчей в составе пермского клуба, забил один гол и отдал 3 результативных передачи.
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