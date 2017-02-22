Блинд покинет "Манчестер Юнайтед" в случае покупки клубом Линделефа

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд покинет команду после окончания сезона. Как утверждает A Bola, "МЮ" намерен расстаться с 26-летним голландцем, чтобы освободить место для защитника "Бенфики" Виктора Линделефа, которого английский клуб планирует купить летом.

Блинд потерял место в основном составе, когда "МЮ" возглавил Жозе Моуринью. Поэтому слухи об его уходе появились еще в первой части сезона.