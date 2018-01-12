17:01 12 января | Футбол — Трансферы

Бистрович стал игроком ЦСКА

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ЦСКА на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристияна Бистровича. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года.

Хорватский футболист прошел медицинское обследование в Германии и присоединился к команде в Кампоаморе. В этом сезоне он выступал за "Славен Белупо" и провел в чемпионате 12 матчей.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Паснаход

Закусочный?..

19:41 12 января

zoolord

Константин Быстров что-ли?

19:22 12 января

ravilius777

нужно бы ещё пару Абелардо прикупить и можно рвать всех

17:46 12 января

ravilius777

Ну все, карачун вам настал, теперь станем чемпионами да и ЛЕ в кармане

17:44 12 января

Бу-га-га!

Сам знаю.))) Кто угодно.

17:38 12 января

Бу-га-га!

Митюнь, а Педроша - новый кто?))) Если по амплуа сравнивать?)))

17:37 12 января

Митяй Антибомж

Леннорыч в эту трансферную кампанию расщедрился, видать тыщ 700 выделил ))

17:32 12 января

Митяй Антибомж

Новый Иньеста.

17:30 12 января

sheitan

Хорватский вариант Быстрова!)

17:26 12 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Рахитик №2 похоже.

17:23 12 января

shpasic

к Быстровичу ещё бы Кержаковича и Денисовича прикупить. да и Радимович не помешал бы.

17:11 12 января

Millwall82

СвиноВова перелогинься)

17:10 12 января

Рюрик 09

Взяли очередного кота в мешке. Вот только, в последнее время все коты какие-то драные, а то и вовсе дохлые.

17:08 12 января