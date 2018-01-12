Бистрович стал игроком ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристияна Бистровича. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года.

Хорватский футболист прошел медицинское обследование в Германии и присоединился к команде в Кампоаморе. В этом сезоне он выступал за "Славен Белупо" и провел в чемпионате 12 матчей.