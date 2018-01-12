Бистрович стал игроком ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристияна Бистровича. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года.
Хорватский футболист прошел медицинское обследование в Германии и присоединился к команде в Кампоаморе. В этом сезоне он выступал за "Славен Белупо" и провел в чемпионате 12 матчей.
🇭🇷 Кристиян Бистрович стал армейцем!#ЦСКА подписал контракт с 19-летним полузащитником Кристияном Бистровичем до лета 2022 года ➡ https://t.co/5tOrsX5wta pic.twitter.com/B4E140oqe4– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 января 2018 г.
Паснаход
Закусочный?..
19:41 12 января
zoolord
Константин Быстров что-ли?
19:22 12 января
ravilius777
нужно бы ещё пару Абелардо прикупить и можно рвать всех
17:46 12 января
ravilius777
Ну все, карачун вам настал, теперь станем чемпионами да и ЛЕ в кармане
17:44 12 января
Бу-га-га!
Сам знаю.))) Кто угодно.
17:38 12 января
Бу-га-га!
Митюнь, а Педроша - новый кто?))) Если по амплуа сравнивать?)))
17:37 12 января
Митяй Антибомж
Леннорыч в эту трансферную кампанию расщедрился, видать тыщ 700 выделил ))
17:32 12 января
Митяй Антибомж
Новый Иньеста.
17:30 12 января
sheitan
Хорватский вариант Быстрова!)
17:26 12 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Рахитик №2 похоже.
17:23 12 января
shpasic
к Быстровичу ещё бы Кержаковича и Денисовича прикупить. да и Радимович не помешал бы.
17:11 12 января
Millwall82
СвиноВова перелогинься)
17:10 12 января
Рюрик 09
Взяли очередного кота в мешке. Вот только, в последнее время все коты какие-то драные, а то и вовсе дохлые.
17:08 12 января