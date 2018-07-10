Бэйл пожелал удачи Роналду в "Ювентусе"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду в дальнейшей карьере. Сегодня 33-летний португалец стал игроком "Ювентуса".

- Невероятный игрок и отличный парень! Я испытывал удовольствие, играя с тобой в течение пяти лет. Удачи в будущем, мой друг! - написал Бэйл в своем Твиттере.

An incredible player and a top guy! It has been a pleasure to play alongside you for the last 5 years. Good luck for the future my friend 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/KBYLMYaWjP – Gareth Bale (@GarethBale11) 10 июля 2018 г.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".