Бэйл может уехать в Китай к Фабио Каннаваро. Почти за 100 миллионов евро

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Daily Mirror, чемпион и богатейший клуб страны "Гуанчжоу Эвергранд" готов заплатить за валлийца 85 миллионов фунтов стерлингов (около 95,8 миллиона евро).
С 2018 года "Гуанчжоу Эвергранд" тренирует обладатель "Золотого мяча"-2006 итальянец Фабио Каннаваро. Клуб выигрывал чемпионат Китая семь последних лет подряд.
Из-за травмы Бэйл пропустил большую часть текущего сезона. На данный момент на его счету 14 матчей, 5 голов и 4 передачи во всех турнирах.
Ботаникум
За такого "ломкого" игрока предлагать ТАКИЕ бабки!? Дюжину Зюбов можно купить.... А ведь пролонгирован 100% налог на дорогие трансферы в китайском футболе. Безумие какое-то.....
22:18