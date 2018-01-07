Бэйл может уехать в Китай к Фабио Каннаваро. Почти за 100 миллионов евро

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Daily Mirror, чемпион и богатейший клуб страны "Гуанчжоу Эвергранд" готов заплатить за валлийца 85 миллионов фунтов стерлингов (около 95,8 миллиона евро).

С 2018 года "Гуанчжоу Эвергранд" тренирует обладатель "Золотого мяча"-2006 итальянец Фабио Каннаваро. Клуб выигрывал чемпионат Китая семь последних лет подряд.

Из-за травмы Бэйл пропустил большую часть текущего сезона. На данный момент на его счету 14 матчей, 5 голов и 4 передачи во всех турнирах.