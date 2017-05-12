Бэйл близок к уходу из "Реала"?

Шансы на уход нападающего Гарета Бэйла из "Реала" предстоящим летом как никогда высоки, утверждает The Independent. Согласно источнику, "Манчестер Юнайтед" всерьез нацелен на трансфер валлийца, и в случае серьезного предложения мадридцы готовы отпустить футболиста.

Отмечается, что, несмотря на то что Бэйла очень любит и ценит президент "Реала" Флорентино Перес, уровень игры Иско в последние месяцы доказывает, что британцу просто нет места в команде. При этом в Испании уверены, что Бэйл входит в число неприкасаемых Переса наряду с Криштиану Роналду и Каримом Бензема и при действующем руководителе клуба валлиец продан не будет.