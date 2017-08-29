"Бетис" готов предоставить Зозуле статус свободного агента

Руководство "Бетиса" собиралось продать нападающего Романа Зозулю, утверждает ElDesmarque Sevilla. Однако интерес к форварду проявляли лишь украинские клубы, не готовые платить за игрока деньги.

Сейчас испанский клуб собирается предоставить 27-летнему украинцу статус свободного агента. Форвард может получить денежную компенсацию, так как контракт с севильцами подписан до 30 июня 2019 года.

Напомним, Зозуля перешел в "Бетис" летом 2016 года. В составе команды он провел 6 матчей, в которых не забил ни одного гола. В январе 2017 года его в аренду взял клуб "Райо Вальекано", но из-за конфликта с фанатами украинец не играл.