"Бешикташ" заинтересован в приобретении Смолова

"Бешикташ" может приобрести нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова, сообщает A Spor. Россиянин должен стать заменой Дженку Тосуну, который в ближайшее время переберется в "Эвертон".

Ранее сообщалось, что в кандидатуре Смолова заинтересован ряд клубов, в том числе и российских. В этом сезоне он провел чемпионата России 27-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал две передачи.