13:35 | Футбол — Трансферы

"Бешикташ" заинтересован в приобретении Смолова

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"Бешикташ" может приобрести нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова, сообщает A Spor. Россиянин должен стать заменой Дженку Тосуну, который в ближайшее время переберется в "Эвертон".

Ранее сообщалось, что в кандидатуре Смолова заинтересован ряд клубов, в том числе и российских. В этом сезоне он провел чемпионата России 27-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал две передачи.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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клад555

доктор Фишер с какого перескока он сейчас Лопырев?Ты похмеляйся в меру!

16:23

Пиндосовский прихвостень

Какой ещё Бешикташ? Там же Реал на него копит!

15:35

dintos

Турецкий чемп-такое же болото,как и наш,если не хуже.Федя будет олухом,если туда перейдёт...

14:19

ERROR17

Шило на мыло!

14:15

доктор Фишер

Лопырев не согласится, его "Мадрид" ждет.

14:11