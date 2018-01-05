"Бешикташ" заинтересован в приобретении Смолова

"Бешикташ" может приобрести нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова, сообщает A Spor. Россиянин должен стать заменой Дженку Тосуну, который в ближайшее время переберется в "Эвертон".
Ранее сообщалось, что в кандидатуре Смолова заинтересован ряд клубов, в том числе и российских. В этом сезоне он провел чемпионата России 27-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал две передачи.
клад555
доктор Фишер с какого перескока он сейчас Лопырев?Ты похмеляйся в меру!
16:23
Пиндосовский прихвостень
Какой ещё Бешикташ? Там же Реал на него копит!
15:35
dintos
Турецкий чемп-такое же болото,как и наш,если не хуже.Федя будет олухом,если туда перейдёт...
14:19
ERROR17
Шило на мыло!
14:15
доктор Фишер
Лопырев не согласится, его "Мадрид" ждет.
14:11