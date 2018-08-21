"Бешикташ" согласовал аренду Кариуса

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к уходу из английской команды. Как сообщает Haber 1903, "Бешикташ"​ согласовал аренду 25-летнего немца. Официально о переходе будет обхявлено в ближайшие дни.

Кариус выступает за "Ливерпуль" с лета 2016 года. Его контракт с "красными" рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 10,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне голкипер провел за мерсисайдцев 33 матча, пропустив 31 гол. В 16 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.