17:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Бешикташ" снова попробует приобрести Ломбертса

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс может продолжить карьеру в "Бешикташе", сообщает geripas.com. По информации источника, Мирча Луческу не рассматривает 31-летнего бельгийца в качестве игрока основы, но не горит желанием расставаться с ним. Летом уже появлялась информация о трансфере Ломбертса в "Бешикташ", но стороны не договорились по трансферу.

За "Зенит" Ломбертс играет с 2007 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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svs

Чтобы продать ненужное, нужно сначала купить ненужное. Без ЦЗ играть?

17:41

igorvasilevich

Правильно балласт он, как и Нето.

17:38

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