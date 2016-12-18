"Бешикташ" снова попробует приобрести Ломбертса

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс может продолжить карьеру в "Бешикташе", сообщает geripas.com. По информации источника, Мирча Луческу не рассматривает 31-летнего бельгийца в качестве игрока основы, но не горит желанием расставаться с ним. Летом уже появлялась информация о трансфере Ломбертса в "Бешикташ", но стороны не договорились по трансферу.

За "Зенит" Ломбертс играет с 2007 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах.