10:42 | Футбол — Трансферы

"Бешикташ" объявил о трансфере Виды из киевского "Динамо" с помощью необычного видео


"Бешикташ" опубликовал видео о переходе защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды. На нем форвард Дженк Тосун звонит ховарту по телефону и говорит: "Алло, Вида, переходи в "Бешикташ". После этого вокруг турка появляется анимация в стиле комиксов. 

Вида отвечает своему новому одноклубнику: "Привет, да, конечно, я перейду в чемпионский "Бешикташ". Отметим, что видео сопровождается музыкой.

Напомним, 28-летний защитник ранее выступал за "Осиек""Байер", загребское и киевское "Динамо". В составе сборной Хорватии Вида провел 51 матч.

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