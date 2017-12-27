"Бешикташ" объявил о трансфере Виды из киевского "Динамо" с помощью необычного видео

"Бешикташ" опубликовал видео о переходе защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды. На нем форвард Дженк Тосун звонит ховарту по телефону и говорит: "Алло, Вида, переходи в "Бешикташ". После этого вокруг турка появляется анимация в стиле комиксов.

Вида отвечает своему новому одноклубнику: "Привет, да, конечно, я перейду в чемпионский "Бешикташ". Отметим, что видео сопровождается музыкой.

Напомним, 28-летний защитник ранее выступал за "Осиек", "Байер", загребское и киевское "Динамо". В составе сборной Хорватии Вида провел 51 матч.