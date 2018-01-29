"Бешикташ" объявил о начале переговоров с Вагнером с помощью постеров фильмов

"Бешикташ" на своем официальном сайте объявил о начале переговоров с форвардом Вагнером Лавом. Бразилец в ближайшее время прилетит в Стамбул, чтобы заключить контракт с новой командой.

Напомним, что права на 33-летнего футболиста принадлежат "Аланьяспору". Ожидается, что соглашение с Вагнером будет рассчитано на 1,5 года и будет автоматически продлено, если он проведет как минимум 25 матчей.

В этом сезоне он отыграл в 16 матчах за "Аланьяспор" и забил 11 мячей. Ранее он выступал за ЦСКА, "Фламенго", "Коринтианс" и "Монако".