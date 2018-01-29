"Бешикташ" объявил о начале переговоров с Вагнером с помощью постеров фильмов

"Бешикташ" на своем официальном сайте объявил о начале переговоров с форвардом Вагнером Лавом. Бразилец в ближайшее время прилетит в Стамбул, чтобы заключить контракт с новой командой.
Напомним, что права на 33-летнего футболиста принадлежат "Аланьяспору". Ожидается, что соглашение с Вагнером будет рассчитано на 1,5 года и будет автоматически продлено, если он проведет как минимум 25 матчей.
В этом сезоне он отыграл в 16 матчах за "Аланьяспор" и забил 11 мячей. Ранее он выступал за ЦСКА, "Фламенго", "Коринтианс" и "Монако".
They say love exists only in the movies...– Beşiktaş JK (@Besiktas) 29 января 2018 г.
Aşk sadece filmlerde olur derler... #love #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş pic.twitter.com/ve7cK1tr2z