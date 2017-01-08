"Бешикташ" интересуется форвардом "Анжи"

"Бешикташ" проявляет интерес к нападающему "Анжи" Филиппу Будковскому, утверждает GoalBien.com. Турецкий клуб рассчитывал этой зимой подписать Самюэля Это'О или Джексона Мартинеса, выступающих за "Антальяспор" и "Гуанчжоу" соответственно. Однако клубам не удалось договориться, поэтому стамбульцы переключились на 24-летнего украинца, выступающего с прошлого лета за махачкалинскую команду на правах аренды из донецкого "Шахтера".

В текущем сезоне Филипп Будковский сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Напомним, что "Анжи" на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден расстаться с ведущими игроками, среди которых и украинский форвард.

Беленов, Паршивлюк, Боли... Кого можно купить на распродаже в "Анжи"