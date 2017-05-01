"Бешикташ" хочет сохранить Эркина, но не хочет за него платить

"Бешикташ" хочет подписать полноценный контракт с защитником "Интера" Джанером Эркином, который в этом сезоне выступает за турецкий клуб на правах аренды. Тем не менее, согласно Haber1903, "орлы" не хотят выплачивать неустойку за футболиста и просили итальянцев отпустить его на правах свободного агента.

"Интер", который не рассчитывает на экс-игрока ЦСКА и в следующем сезоне, отказался от просьбы "Бешикташа" и требует миллион евро в качестве отступных, прописанных в соглашении сторон на футболиста.