"Бернли" подписал контракт с Крисом Вудом

"Бернли" в своем Твиттере сообщил о подписании четырехлетнего контракта с нападающим "Лидса" Крисом Вудом. Отмечается, что трансфер новозеландского форварда стал самым дорогим в истории клуба. Сумма сделки не уточняется, но, по данным СМИ, клуб премьер-лиги потратил на форварда 15 миллионов фунтов.

Вуд выступал за "Лидс" с 2015 по 2017 год. За это время он провел во всех турнирах 86 матчей, забив 44 гола.

Отметим, что Вуд в составе сборной Новой Зеландии выступал на Кубке конфедераций. В трех матчах группового этапа он отметился одним голом.