Бернд Лено: "Наполи" хотел меня купить прошлым летом, но "Байер" не отпустил"

Голкипер "Байера" Бернд Лено заявил, что прошлым летом мог перейти в "Наполи", однако немецкий клуб не стал отпускать вратаря в Италию. 26-летний футболист выступает за леверкузенскую команду с 2012 года и провел 296 матчей.

– Не знаю, что произойдет летом, – цитирует Fussball News Лено. – Все знают, что мне хорошо в команде. Я здесь семь лет и у меня нет никакой цели покинуть "Байер". "Наполи"? Для меня большая честь быть частью слухов, связанных с этим клубом. Прошлым летом меня вроде бы хотели туда пригласить, но "Байер" не хотел отпускать.