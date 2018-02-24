16:56 24 февраля | Футбол — Трансферы

Бердыев подтвердил трансфер Энаке в "Рубин"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подтвердил, что клуб пополнит защитник Габриэл Энаке. Ожидается, что уже сегодня 27-летний футболист прилетит в Казань. В этом сезоне Энаке провел 23 матча в чемпионате Румынии за "Стяуа" и не отметился результативными действиями.

– Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим, – цитирует "Бизнес Online" Бердыева.

Дополнительная информация

https://sport.business-gazeta.ru/article/212465/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Гелендваген Бердыева

Трансфер уже подтвержден

00:41

ЗЗ+

В смысле?? Трансферное окно ведь уже закрылось.

22:06 24 февраля

Вопреки

Этот парень игрок сборной Румынии много лет, поиграл в ЛЕ... начинал с амплуа полузащитника, так-что, может запросто перестроиться, по необходимости. Мощный и быстрый, бодается насмерть, ломая носы... Вот таких бойцов ныне Бердыеву и не хватает. Думаю, эти новобранцы, с подписанием 4-5 лет, уже идут с перспективой на следующий, ЧЕМПИОНСКИЙ, чемпионат и Европу

18:27 24 февраля

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