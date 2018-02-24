Бердыев подтвердил трансфер Энаке в "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подтвердил, что клуб пополнит защитник Габриэл Энаке. Ожидается, что уже сегодня 27-летний футболист прилетит в Казань. В этом сезоне Энаке провел 23 матча в чемпионате Румынии за "Стяуа" и не отметился результативными действиями.

– Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим, – цитирует "Бизнес Online" Бердыева.