13:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

Бенитес может покинуть "Ньюкасл" из-за недовольства трансферной политикой

0
0
0

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает The Independent. Специалист крайне недоволен трансферной политикой клуба. В частности, владелец "сорок" Майк Эшли не выделил ему на трансферы 30 миллионов фунтов, которые обещал летом, когда Бенитес заключал контракт с "Ньюкаслом". Кроме того, ему было отказано в приобретении Эндроса Таунсенда и Джеймса Маккарти, с которыми он вел переговоры.

- Я разочарован, что мы никого не купили зимой. Не знаю, почему это произошло, - недоумевает Бенитес. 

После 28 туров "Ньюкасл" идет вторым в чемпион-лиге.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ