"Бенфика", "Спортинг" и "Сельта" оштрафованы за нарушения при трансферах

ФИФА на официальном сайте сообщила, что дисциплинарный комитет организации принял решение оштрафовать "Бенфику", "Спортинг" и "Сельту" за нарушения трансферного регламента. Первый из португальских клубов обязан заплатить 150 тысяч швейцарских франков, второй - на 40 тысяч меньше. Команде из Испании выписан штраф в размере 65 тысяч франков.

В международной организации отметили, что португальские и испанский клубы наказаны за заключение контрактов с игроками, в которых есть условия, позволяющие третьим лицам оказывать влияние на их дела и независимость.

Кроме того, за нарушение трансферного регламента был оштрафован "Аль-Араби" из Катара. Сумма выплаты - 187,5 тысяч франков. Также за нарушения в сфере переходов игроков на 690 тысяч франков была оштрафована Лаосская федерация футбола.

Помимо этого, ФИФА рассмотрела обвинение Футбольной ассоциации Англии в адрес игрока юношеской сборной Испании в оскорблении игрока "трех львов" во время финала чемпионата мира-2017 в этой возрастной категории. Организация не выявила доказательств обвинений и решила отклонить жалобу.