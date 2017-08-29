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04:12 | Футбол — Трансферы

"Бенфика" подписала 18-летнего бельгийского вратаря


"Бенфика" объявила о подписании пятилетнего контракта с голкипером Миле Свиларом. 18-летний бельгиец ранее выступал за "Андерлехт", воспитанником которого является. За основной состав бельгийского клуба он не выступал. За новую команду Свилар будет выступать под номером 1.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 2 миллионов евро. В Бельгии Свилара сравнивают с легендарным бельгийским вратарем Мишелем Прюдоммом.

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