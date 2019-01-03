Бенатиа может покинуть "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа может сменить клуб в зимнее трансферное окно из-за отсутствия регулярной игровой практики, информирует Calciomercato.com.

Согласно изданию, футболистом интересуются английские и французские команды. Сообщается, что "Ювентус" постараетс удержать игрока в клубе по-крайней мере до летнего трансферного окна.

Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Бенатиа провел 6 матчей в составе туринского клуба, в которых не отметился результативными действиями.