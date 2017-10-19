Бен Арфа может вернуться в Англию

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа рассматривает возможность возвращения в чемпионат Англии, утверждает Daily Mail. 30-летний француз рассчитывает возродить свою карьеру в премьер-лиге, где ранее выступал за "Халл Сити" и "Ньюкасл". Парижский клуб готов расстаться с Бен Арфа бесплатно, так как контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона.

Хавбек в прошлом году перебрался в "ПСЖ" из "Ниццы" на правах свободного агента, однако из-за конфликта с главным тренером редко появляется на поле в этом сезоне и тренируется со второй командой.