Бекхэм может пригласить Месси в свой клуб в 2020 году

Владелец клуба MLS "Майами Интер", бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана" и "ПСЖ" Дэвид Бекхэм рассматривает возможность приглашения нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в свою команду. Коллектив из Флориды дебютирует в главной североамериканской лиге в 2020 году.

По информации источника, представители экс-капитана сборной Англии еще не контактировали со стороной аргентинца, но считают, что смогут предложить игроку, которому к тому моменту исполнится 33 года, выгодные финансовые условия. Ранее Месси заявлял о желании завершить карьеру в составе каталонцев. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Издание полагает, что плюсом в переговорах может стать тот факт, что 70 процентов населения Флориды составляют латиноамериканцы. Отмечается, что этот фактор может стать плюсом для семьи Месси и его детей.