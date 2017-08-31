Бебу перешел из "Фортуны" в "Ганновер"

"Ганновер" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Фортуны" Илой Бебу. Соглашение между 23-летним хавбеком и клубом рассчитано на 4 года, а сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
Напомним, тоголезский полузащитник выступал за основной состав "Фортуны" с 2015 года. За это время он провел во всех турнирах 70 матчей, забив 11 мячей.
Es ist fix: Ihlas #Bebou wechselt von @f95 an den Maschsee und erhält einen Vierjahresvertrag. 👉 https://t.co/2sHIfPwz29 #H96 #NiemalsAllein pic.twitter.com/fGpeoOBLaV– Hannover 96 (@Hannover96) 31 августа 2017 г.