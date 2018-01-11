Базелюк перешел в "Зброевку"

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк будет выступать за "Зброевку" на правах аренды, сообщает пресс-служба чешского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. 24-летний форвард должен прибыть в Брно в эти выходные.

После 16 туров чемпионата Чехии "Зброевка" занимает 12 место. От зоны вылета команду отделяют 4 очка. В первой части чемпионата России Базелюк выступал за "Анжи", на его счету шесть матчей, в которых форвард результативными действиями не отметился.

Напомним, Базелюк выступал на правах аренды за "Торпедо", "СКА-Энергию" и "Эшторил".