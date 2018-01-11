Базелюк перешел в "Зброевку"

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк будет выступать за "Зброевку" на правах аренды, сообщает пресс-служба чешского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. 24-летний форвард должен прибыть в Брно в эти выходные.
После 16 туров чемпионата Чехии "Зброевка" занимает 12 место. От зоны вылета команду отделяют 4 очка. В первой части чемпионата России Базелюк выступал за "Анжи", на его счету шесть матчей, в которых форвард результативными действиями не отметился.
Напомним, Базелюк выступал на правах аренды за "Торпедо", "СКА-Энергию" и "Эшторил".
Нефилим
Зато не сидит на лавке и бабло за это не получает. Я верю, что из него получится толковый нап для ЦСКА, серьезно.
01:36
Бу-га-га!
совва___ Дык, Митюню жаба давит. Тут хоть уровень Чехии.))) А там - плинтус недостижимая высота.)))
23:33 11 января
karlikf1
А вы чего все стебаетесь-то над им? Сами-то кто, чего добились, кто вас знает, кто такие - писатели хреновы. Никто вы и звать вас никак. Нравится вам это или нет, но так и есть. Ваши кореша, родные и близкие не в счёт, п0-большому счёту никто вас не знает и не узнает никогда. Это я пишу всем, кто ниже по ветке съехидничал, съёрничал и пытается высмеять Базелюка. Вы все только в новостях о чьёй-то смерти дружно и дежукрно каркаете "земля пухом" и "соболезную". Но в ту же минуту, такие как вы, перейдя по ссылке на какую-то новость о каком-то пока ещё живом спортсмене, тренере, ветеране и специалисте, тут-же начинаете его оскорблять, высмеивать и оплёвывать. Вот так вот у нас, так и живём и, что самое интересное, большинством здешних писателей это считается нормальным, приемлемым, так и должно быть. Черти - вот вы кто!
23:17 11 января
совва
Митяй Антибомж ____________ ваш федун обещал несколько лет назад подготовить игроков (воспитанников собственных) для сборной, выбор шикарен просто... так что не шелести) где всякие Давыдовы, Паршивлюки, Макеевы и ко?))
23:14 11 января
К.Б.Ын
"Кто заказывал такси на Дубровку?" (C) )))
22:57 11 января
206
Так и до "Бехеровки " доберётся скоро.
21:36 11 января
Таки да
Я маленькая лошадка, и мне живётся не сладко...
21:10 11 января
Serenky25
После матча молодежных сборных России и Словении (победа наших – 2:1) Базелюк, рассуждая о своих перспективах в ЦСКА, бросил такую фразу: «Буду ждать шанса, чтобы доказать, что русские – тоже игроки». Доказал.
21:07 11 января
Митяй Антибомж
Истинный уровень конюшенных надежд ))
20:56 11 января
Orakle
БАЗЕЛЮК ПЕРЕШЕЛ В "дНО"
20:33 11 января