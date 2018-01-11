20:07 11 января | Футбол — Трансферы

Базелюк перешел в "Зброевку"

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Нападающий ЦСКА Константин Базелюк будет выступать за "Зброевку" на правах аренды, сообщает пресс-служба чешского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. 24-летний форвард должен прибыть в Брно в эти выходные.

После 16 туров чемпионата Чехии "Зброевка" занимает 12 место. От зоны вылета команду отделяют 4 очка. В первой части чемпионата России Базелюк выступал за "Анжи", на его счету шесть матчей, в которых форвард результативными действиями не отметился.

Напомним, Базелюк выступал на правах аренды за "Торпедо", "СКА-Энергию" и "Эшторил".

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Нефилим

Зато не сидит на лавке и бабло за это не получает. Я верю, что из него получится толковый нап для ЦСКА, серьезно.

01:36

Бу-га-га!

совва___ Дык, Митюню жаба давит. Тут хоть уровень Чехии.))) А там - плинтус недостижимая высота.)))

23:33 11 января

karlikf1

А вы чего все стебаетесь-то над им? Сами-то кто, чего добились, кто вас знает, кто такие - писатели хреновы. Никто вы и звать вас никак. Нравится вам это или нет, но так и есть. Ваши кореша, родные и близкие не в счёт, п0-большому счёту никто вас не знает и не узнает никогда. Это я пишу всем, кто ниже по ветке съехидничал, съёрничал и пытается высмеять Базелюка. Вы все только в новостях о чьёй-то смерти дружно и дежукрно каркаете "земля пухом" и "соболезную". Но в ту же минуту, такие как вы, перейдя по ссылке на какую-то новость о каком-то пока ещё живом спортсмене, тренере, ветеране и специалисте, тут-же начинаете его оскорблять, высмеивать и оплёвывать. Вот так вот у нас, так и живём и, что самое интересное, большинством здешних писателей это считается нормальным, приемлемым, так и должно быть. Черти - вот вы кто!

23:17 11 января

совва

Митяй Антибомж ____________ ваш федун обещал несколько лет назад подготовить игроков (воспитанников собственных) для сборной, выбор шикарен просто... так что не шелести) где всякие Давыдовы, Паршивлюки, Макеевы и ко?))

23:14 11 января

К.Б.Ын

"Кто заказывал такси на Дубровку?" (C) )))

22:57 11 января

206

Так и до "Бехеровки " доберётся скоро.

21:36 11 января

Таки да

Я маленькая лошадка, и мне живётся не сладко...

21:10 11 января

Serenky25

После матча молодежных сборных России и Словении (победа наших – 2:1) Базелюк, рассуждая о своих перспективах в ЦСКА, бросил такую фразу: «Буду ждать шанса, чтобы доказать, что русские – тоже игроки». Доказал.

21:07 11 января

Митяй Антибомж

Истинный уровень конюшенных надежд ))

20:56 11 января

Orakle

БАЗЕЛЮК ПЕРЕШЕЛ В "дНО"

20:33 11 января