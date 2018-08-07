"Байер" увел Телина у "Локомотива"

"Байер" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Андерлехта" Исаака Телина. Арендное соглашение между немецким и бельгийским клубами рассчитано на один сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему шведу со стороны "Локомотива". Появлялась информация, согласно которой бельгийцы были готовы отпустить Телина в российский клуб.

Нападающий выступает за "Андерлехт" с 2017 года. Сезон-2017/18 он провел в аренде в клубе "Васланд-Беверен", забив 19 мячей в 33 матчах.