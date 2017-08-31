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14:21 | Футбол — Трансферы

"Байер" объявил о переходе защитника "Олимпиакоса" Рецоса за 22 миллиона евро


Защитник "Олимпиакоса" Панайотис Рецос перешел в "Байер", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 19-летним игроком рассчитан до 30 июня 2022 года. Он будет выступать под 3-м номером. Сумма сделки составила 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Рецос провел 18 матчей в греческой Суперлиге.

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