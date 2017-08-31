"Байер" объявил о переходе защитника "Олимпиакоса" Рецоса за 22 миллиона евро

Защитник "Олимпиакоса" Панайотис Рецос перешел в "Байер", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 19-летним игроком рассчитан до 30 июня 2022 года. Он будет выступать под 3-м номером. Сумма сделки составила 22 миллиона евро.
В минувшем сезоне Рецос провел 18 матчей в греческой Суперлиге.
Трансферное окно закрывается. LIVE!
TRANSFER NEWS: Panagiotis Retsos joins #Bayer04 from @olympiacos_org– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 31 августа 2017 г.
The defender will wear 👕3️⃣
More info to follow... pic.twitter.com/YWSBpldoni