"Байер" объявил о переходе Лено в "Арсенал"

"Байер" в официальном Твиттере объявил, что вратарь Бернд Лено продолжит карьеру в "Арсенале".
Лено присоединился к "Байеру" в 2011 году и дебютировал в леверкузенском клубе в бундеслиге. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Германии 33 матча из 34.
Этим летом у "Арсенала" впервые за 22 года сменился тренер. Команду возглавил Унаи Эмери, сменивший Арсена Венгера.
TRANSFER NEWS@Bernd_Leno is joining @Arsenal, effective immediately.– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 19 июня 2018 г.
Thanks for all of your hard work and dedication, Bernd! We wish you all the best in this next phase of your career! ⚫️❤️ pic.twitter.com/8QGL6LBv0e