"Байер" объявил о переходе Лено в "Арсенал"

"Байер" в официальном Твиттере объявил, что вратарь Бернд Лено продолжит карьеру в "Арсенале".

Лено присоединился к "Байеру" в 2011 году и дебютировал в леверкузенском клубе в бундеслиге. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Германии 33 матча из 34.

Этим летом у "Арсенала" впервые за 22 года сменился тренер. Команду возглавил Унаи Эмери, сменивший Арсена Венгера.