"Бавария" подтвердила трансфер 17-летнего канадского нападающего

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о подписании 17-летнего нападающего "Ванкувера" Альфонсо Дэвиса. Соглашение вступит в силу 1 января 2019 года, клуб МЛС получит 13 миллионов долларов, что станет рекордом лиги.

- Контракт подписан, но Дэвис еще должен пройти медосмотр. И только после этого он перейдет в "Баварию", - приводит Sky Sports слова Румменигге.

17-летний канадский форвард в текущем сезоне провел 20 матчей в MLS и забил три мяча при шести голевых передачах.